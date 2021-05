Ultim’ora. Auto urta tubo del gas. pericolosissima fuga di gas in atto. Il video

Maddaloni. Pochi minuti fa un boato ha scosso il centro storico di Maddaloni, all’incrocio tra via Bixio e via Raffone. Secondo alcuni testimoni un’auto, sbandando, ha urtato un tubo del gas che generando una grossa e pericolosa perdita. Il conducente è fuggito lasciando l’auto sul posto. I residenti, spaventati per il boato e la puzza di gas hanno allertato carabinieri e vigili del fuoco che staranno per arrivare. Sul posto intanto è già arrivata la pattuglia della polizia.Tanta la gente che per lo spavento si è riversata in strada.

Si consiglia vivamente di stare alla larga da questa strada finché non venga messa in sicurezza.