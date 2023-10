ULTIM’ORA, Aversa – Sfiduciato il sindaco Golia in consiglio comunale, a giorni sarà nominato un commissario prefettizio

Nella giornata di martedì 10 ottobre il sindaco di Aversa, Alfonso Golia, è stato sfiduciato in consiglio comunale. A causare la fine del suo mandato è stata l’astensione al voto sul bilancio di revisione di Roberto Romano, presidente del consiglio ed ex candidato sindaco con il Movimento 5 Stelle.

Le dichiarazioni dell’ormai ex sindaco sui social:

“Ho rassegnato le mie dimissioni e a giorni sarà nominato un commissario prefettizio. Con l’astensione del presidente del consiglio Roberto Romano non è stato possibile approvare il bilancio”.

“Oggi in consiglio comunale terminata l’esperienza della nostra amministrazione, quella che attentato, e tra mille difficoltà in gran parte è riuscita, a portare un vento di cambiamento in città. Il sindaco Alfonso Golia come sempre, ha dimostrato di essere una spanna sopra tutti, politicamente eticamente”, commenta invece il consigliere comunale Mariano Scuotri sui social.

Arrivano anche le dichiarazioni di Alfonso Oliva (FdI), il quale in consiglio comunale ha affermato che “finalmente Aversa è libera”.

In allegato il video:

Sempre Alfonso Oliva ha poi scritto sui social: “dopo mille acrobazie politiche il sindaco è caduto su sé stesso e sulle bugie. L’avventura amministrativa era finita già a novembre 2020 ma dopo ribaltoni e promesse politiche finalmente un consigliere, anzi il presidente del consiglio che lo ha mantenuto per mesi, con uno scatto di orgoglio e di dignità ha staccato la spina a Golia ed al PD, grazie Roberto Romano! Ora tocca a noi, a chi ama la città, a chi ama aversa ma soprattutto a chi ha la competenza e la coerenza per governare”.