Ultim’ora. Ben 3 focolai nel comune casertano. E i casi aumentano di giorno in giorno

Il primo cittadino lo ha appena annunciato dal suo profilo Facebook. Da ieri oggi ancora un nuovo caso si registra a san felice a Cancello. Al momento sono 7 in totale, di cui un minorenne, divisi in 3 focolai distinti tra loro. Il che non fa ben sperare, perchè vuol dire che il virus non è circoscritto e potrebbe espandersi ancor di più.

I casi, almeno alcuni, pare siano nelle frazioni Botteghino e Vigliotti.

La buona notizia è che tutti i contagiati sono asintomatici o con sintomi lievi.

Le informazioni provengono dalla pagina ufficiale del sindaco Giovanni Ferrara, che approfitta per invitare all’uso della mascherina, al distanziamento e al rispetto di tutte le misure anticovid.

vi aggiorneremo sugli sviluppi.