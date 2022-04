Ultim’ora. Cade dalla finestra della scuola

Maddaloni – Un gesto che non ha ancora spiegazioni, quello di G., una studentessa del primo anno del liceo classico del Giordano Bruno di Maddaloni. Nel primo pomeriggio la ragazza si sarebbe buttata dalla finestra del secondo piano del prestigioso istituto. Per fortuna pare che la caduta le abbia riportato ferite alle gambe, almeno secondo le prime indiscrezioni, anche se non sappiamo la gravità. La ragazza è stata portata all’ospedale di Caserta. Non si conoscono al momento le motivazioni del gesto, né è chiaro se si sia trattato di incidente o di un gesto volontario. Secondo le prime ricostruzioni era seduta sul davanzale e avrebbe potuto perdere l’equilibrio e cadere. Le indagini sono in corso.