Ultim’ora. Cambio ai vertici del covid hospital di Maddaloni

Maddaloni – Le battaglie e le proteste degli operatori, supportate mediaticamente anche dal nostro modesto contributo, hanno dato il loro frutto. Qualche ore fa ci è giunta notizia che da oggi, ufficialmente, c’è stato un nuovo cambio ai vertici del covid hoaspital di Maddaloni, La dott.ssa Leoncini, che dirigeva ad interim questa struttura insieme all’ospedale di Marcianise è stata sostituita.

Al suo posto, quarto direttore sanitario del covid hospital di Maddaloni, la dott.ssa Patrizia Vestini, attualmente primario del reparto di rianimazione in questo ospedale, e con una precedente esperienza nell’ospedale del capoluogo. Si comprende che ben conosce le dinamiche e le problematiche nell’ospedale che ha iniziato a dirigere, essendoci stata fino ad oggi come medico e quindi in trincea. Tra le righe evidenziamo che la dottoressa, che sarà coadiuvata dalla dott.ssa Elisabetta Manzi, specialista di igiene, vanta nel suo curriculum anche un’ esperienza da sindaco. Medico e amministratore, oltre che donna, valore aggiunto che da donna mi sento di voler evidenziare nella sua accezione positiva. Un mix di elementi che potranno solo portare beneficio all’ospedale di Maddaloni, che negli ultimi mesi è saltato all’onore delle cronache proprio per le difficoltà che vivevano gli operatori sanitari, tra stress da burn out e vicende di mobbing.

Ma non vogliamo ripeterci, sono storie ormai arcinote che ci auguriamo appartengano al passato ormai e che si volti pagina in tutti i sensi nell’interesse dei pazienti e degli operatori sanitari.

Buon lavoro direttore!