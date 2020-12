Ultim’ora. camion esce fuori strada

Ancora una volta i giardinetti fanno da scenario ad incidenti e affini sulla strada.

Questa volta un camion è finito fuori strada mentre percorreva via Ponti della Valle, all’altezza del bivio per Montedecoro, in direzione giardinetti appunto. La cabina si trova nella siepe e il rimorchio è inclinato. Una gru sta provvedendo a tirarlo fuori. pare che l’autista, per fortuna, non si sia fatto nulla.

La causa dell’episodio non è nota. Il mezzo potrebbe essere finito fuori strada a causa di qualcosa sull’asfalto o l’autista potrebbe aver perso il controllo per altri motivi.

A quanto ci risulta, per fortuna, nulla di grave, solo un grosso spavento.