ULTIM’ORA CASERTA: LA POLIZIA IRROMPE IN VIA MICHELANGELO

CASERTA. Attimi di terrore in via Buonarroti di fronte all’anonimo istituto Casertano, dove spesso si raccolgono comitive di giovani.

Sul posto sono giunte ben due pattuglie della Polizia sia per fermare l’assembramento che si verifica in quella zona quotidianamente sopratutto nel fine settimana sia per fermare anche l’uso di alcolici che i ragazzi effettuano in quel posto.

Infatti numerose bottiglie di birra spaccate per terra si pensa anche ad una rissa che si potrebbe essere verificata sul posto. Siamo in attesa di riscontri. Vi terremo aggiornati sui prossimi sviluppi.