Ultim’ora Caserta . Momenti di paura in via Fuga

Caserta. Momenti di paura per i clienti di un ‘ attività di parrucchiere sita in via Fuga a Caserta. sembra che all’ improvviso , in seguito ad un corto circuito , si sia divulgata rapidamente un puzza di bruciato per l’ intero negozio.

Dopo pochi minuti al cattivo odore si è aggiunto anche del fumo bianco . A quel punto i clienti non hanno esitato a darsi alla fuga e i gestori dell’ attività a chiedere l’ intervento dei Vigli del Fuoco che si sono immediatamente precipitati sul posto. Dalle prime informazioni non sembrano esserci danni a persone o cose e tutto sembra rientrato.