Ultim’ora Caserta. Pulman di ritorno da una gita scolastica resta in panne in una piazzola di sosta

Caserta. Tutto bene quello che finisce bene . È’ proprio il caso dei ragazzi della scuola media Ruggiero di ritorno da una gita scolastica a Roma.

L’ autobus che li trasportava è’ rimasto bloccato per un guasto in una piazzola di sosta tra Caianiello e Capua . A quel punto è’ iniziata l’ odissea per i giovani studenti rimasti fermi in una strada completamente al buio ma soprattutto per i genitori degli stessi che hanno atteso preoccupati l’arrivo dei propri figli fuori la scuola.

Alle 22,50 l’epilogo , il Pulman con circa due ore di ritardo dall’ orario previsto arriva a destinazione per la gioia dei passeggeri e dei loro familiari.