Caserta. Si e’ tolto la vita impicciandosi fuori al balcone della propria abitazione in via Fonton nei pressi del Rione Vanvitelli. D. D .,un uomo dall’ apparente era’ di 70 anni ha deciso di togliersi la vita per motivi ancora in fase di accertamento.

Alcuni vicini di casa sono ancora scioccati per la scena . Donato aveva perso la moglie nel mese di Dicembre 2020 .