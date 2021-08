Ultim’ora Casertana. Carlo Marino: ” Riprende il progetto stadio e si riparte dalla serie D”

Oggi però voglio comunicarvi una buona notizia, per riprendere il cammino che ci porterà alla realizzazione del nuovo Stadio e ai traguardi sportivi che la nostra città merita.

Queste le parole del Sindaco Carlo Marino :Veniamo da un dispiacere forte come la perdita della Lega Pro, e non parlo solo da Sindaco ma anche da tifoso della casertana.

Il tempo per formalizzare l’iscrizione è stato fissato per il giorno 24 Agosto.

Il 28 Luglio ho fatto richiesta per avere il titolo di Serie D e da pochi minuti il Presidente Federale Gravina, ha accettato la mia richiesta dando come termine perentorio il 24 Agosto per presentare tutti i requisiti che pubblicherò immediatamente nell’avviso pubblico.