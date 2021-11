Ultim’ora. Centro vaccinale bloccato. Manca la corrente

Maddaloni. Una fila chilometrica questa mattina dinanzi al centro vaccinale della caserma Magrone per la terza dose del vaccino. Cittadini ligi e con la voglia di proteggersi hanno dedicato la domenica mattina a questa incombenza sanitaria.

necessaria. Tante auto in fila, tanta gente a piedi sotto la pioggia, ma è tutto bloccato. Ebbene sì da circa un’ora alla caserma Magrone si ha notizia che manca la corrente. Ma da quanto riferiscono i malcapitati che sono riusciti ad accedere , chiaramente invano, la corrente manca da stanotte. Ma nessuna comunicazione è stata fatta in merito. Centro vaccinale bloccato e cittadini rimandati a casa. Stupore e fastidio per l’inconveniente. E una sola domanda: ” niente gruppi elettrogeni in caserma ?” Nel 2021 accade ancora anche questo. Buona domenica lettori.