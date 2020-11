Ultim’ora. Chiuso il comune di Maddaloni per sanificazione. Tamponi per tutti i dipendenti ma non per i vigili urbani

La notizia ci è stata comunicata pochi minuti fa. Secondo quanto riportatoci, questa mattina un dipendente del comune di Maddaloni, in servizio negli uffici di via San Francesco d’Assisi, avrebbe dichiarato di essere stata a contatto con una persona positiva al covid. Immediatamente è stata attivata la procedura prevista. L’ edificio è stato chiuso per sanificazione ed i dipendenti sono stati mandati a fare i tamponi di controllo.

Al momento anche l’ufficio anagrafe è chiuso, quindi oggi non è possibile neanche registrare nascite e decessi.

Tutto fermo per rimettere gli uffici in sicurezza.

Scatta intanto la protesta dei vigili. Da giorni stanno lavorando con il personale ridotto, e non poco. Dei pochi vigili presenti in città, 11 sono assenti tra quarantene, isolamenti e positività accertate. Lavorano in affanno sommersi da critiche, e anche con la paura del contagio. Per loro, infatti, finora, non c’era disponibilità di tamponi. Sono giustamente arrabbiati: “Non siamo dipendenti di serie B. Lavoriamo in strada, tra mille rischi, siamo in pochissimi in servizio e non ci sentiamo tutelati!” Sottoposti a critiche da ogni parte, ma nessuno considera le condizioni in cui lavoriamo”

Questo episodio potrebbe portare all’avvio di uno screening anche per loro.

Intanto sale la preoccupazione anche tra altri dipendenti, come gli operatori ecologici, che avendo saputo di colleghi in quarantena e/o positivi, chiederebbero di essere sottoposti a tampone.