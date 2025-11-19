Ultim’ora: cinquanta famiglie senz’acqua e senza soluzione

In queste ore, circa cinquanta famiglie, residenti al Rione Parco dei Fiori, in Via Falcone, si trovano senz’acqua dalle 18 di ieri, 18 Novembre.

Un gruppo delle 50 famiglie sta lottando per rivedere attivo il loro diritto di usufruire dell’erogazione dell’acqua, visto che ci sono bambini che, da quasi 24 ore, non possono lavarsi, non è possibile cucinare, lavare pentole e stoviglie e ci sono anziani e disabili che necessitano con urgenza dell’acqua.

Secondo la prima ricostruzione dei fatti, sembra che ci sia stato un guasto alla cisterna, ma la Iacp, proprietaria degli immobili, non sembra voler prendersi responsabilità, perché sarebbe terminato l’appalto con la ditta che si occupa di manutenzione, e non si può intervenire, nonostante alcuni rappresentanti delle famiglie, che vivono questo enorme disagio, si siano recati personalmente a parlare con i dirigenti.

Il parere dei dirigenti dell’ente pubblico, stando a quanto riferito, è che bisogna attendere, per poter provvedere a risolvere il problema perché, appunto, l’appalto risulta essere scaduto, ma le famiglie non possono più attendere e pretendono che il bene venga ripristinato con celerità.