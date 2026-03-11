Ultim’ora: Città senz’acqua. È caos fra i residenti

Casagiove. I cittadini sono praticamente nel panico.

Un guasto improvviso, verificatosi intorno alle 17.30, proveniente dalla conduttura principale in via XXV Aprile, all’incrocio con Viale della Libertà, ha lasciato i residenti senza’acqua, senza aver nemmeno il tempo di ricevere un preavviso.

Secondo fondati rumors, sembra che in un primo momento i tecnici della ditta pensassero che fosse sufficiente rallentare la pressione dell’acqua per ripristinare la normalità, invece hanno deciso di bloccare la fornitura, senza avvisare l’ufficio del Comune, che avrebbe, altresì, provveduto ad informare la popolazione.

Ora, gli abitanti si chiedono quali siano i tempi utili a riparare il guasto e, soprattutto, se domattina le scuole saranno aperte.

In questo momento, nessuno sembra in grado di dare risposte.

Fatto sta che, essendo accaduto tutto improvvisamente, la situazione sembra essere preoccupante.

Le famiglie con invalidi, bambini, anziani, stanno vivendo un forte situazione di disagio manifestato chiaramente attraverso lamentele sui social.

Inoltre, negli ultimi tempi, i Cittadini, già inferociti per la decisione del Comune di Casagiove di aderire al Consorzio Idrico Terra di Lavoro, ora Itl Spa, con i conseguenti, consistenti, aumenti sulle fatture, si trovano a fronteggiare, sempre più frequentemente, interruzioni dell’erogazione dell’acqua, a causa di guasti: l’ultima sabato sera, 7 Marzo, con lo stop dalle ore 22 fino alle 8 della domenica mattina, con un “preavviso” successivo all’interruzione della fornitura idrica.

La comunicazione è avvenuta, infatti, alle 22.23.