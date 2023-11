Ultim’ora. Crolla palazzo in centro. Chiusa la strada

Maddaloni – Palazzi fatiscenti ed abbandonati sono quelli più a rischio soprattutto quando il maltempo incalza.

Nel pomeriggio di oggi, intorno alle 17.00, nella centralissima via Bixio é crollata, a causa di un’infiltrazione di acqua, parte del muro di un’ala di un vecchio palazzo in parte abbandonato.

Sul posto è intervenuto subito il vicesindaco Nicola Corbo, assessore ai lavori pubblici, i vigili del fuoco e la polizia municipale. Sgomberato il lato destro del palazzo, opposto al lato interessato dal crollo, abitato da un’anziana donna. Chiusa al transito veicolare e pedonale il tratto di strada dall’incrocio con via Concezione, in attesa di ulteriori decisioni. Si teme infatti per la parete rimasta in piedi, in apparenza per niente sicura e a rischio crollo. Preoccupati i vicini ed in particolare i dirimpettai. La strada, infatti, in quel punto è piuttosto stretta e la sua chiusura creerebbe non pochi problemi. Si attendono le decisioni dei tecnici per le disposizioni di messa in sicurezza del palazzo e dell’area.