Ultim’ora. Dipendenti dell’alta velocità senza stipendio e a rischio licenziamento

Si apre in maniera drammatica l’ultima settimana di agosto per i dipendenti del cantiere dell’alta velocità.

Stamane infatti hanno proclamato lo stato di agitazione nell’ex cava Tixon in via Ponti della Valle, uno dei cantieri sul territorio di Maddaloni.

La situazione non è delle migliori. Al rientro dalle ferie si sono ritrovati senza stipendio, è , secondo voci che circolano in queste ore, una parte di loro rischierebbe il licenziamento. Il personale interessato appartiene ad alcune ditte del consorzio CFT che hanno delle commesse in sub appalto. Si attende un incontro con le rappresentanze sindacali per capire cosa accadrà. Sul posto al momento sono presenti le forze dell’ordine: carabinieri, polizia, vigili urbani.

Si minaccia di bloccare la strada