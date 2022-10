Ultim’ora . E’ caos in Via San Carlo auto parcheggiate ovunque . La protesta dei commercianti e residenti della strada

Caserta. E’ caos in Via San Carlo – Zona ZTL . Nella mattinata di oggi , mercoledì 12 ottobre 2022, contemporaneamente all’esercitazione della Protezione Civile in corso in queste ore in Piazza Vanvitelli, l’ antica strada e’ stata praticamente presa d’ assalto dagli automobilisti che hanno lasciato le loro auto in divieto di sosta sull’ intero tratto.

Il parcheggio selvaggio , sta creando problemi al traffico , ai commercianti e ai residenti del posto .

Quello della sosta selvaggia in Via San Carlo e’ diventata una vera e propria piaga ,sociale e civile . Ogni giorno sono in tanti i cittadini che usano l’ antica strada casertana per parcheggiare la propria automobile spesso in prossimità’ delle attività’ commerciali impedendo l’accesso nei negozi ai clienti e spesso , addirittura, L’ apertura dei negozi stessi.

Numerose sono le segnalazioni che continuano ad arrivare alla nostra redazione e numerosi sono già’ gli articoli che abbiamo scritto su questo argomento.