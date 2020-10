All’alba un camion che transitava sulla ex sp335 via Ponti della Valle in direzione Benevento ha preso fuoco. Si è incendiato per cause ancora da stabilire. Sul posto orai Carabinieri e i mezzi di soccorso, dopo il temepstivo intervento dei Vigili del Fuoco per domare le fiamme. L’autista per fortuna è illeso. Al momento il traffico é bloccato su entrambe le carreggiate per consentire la rimozione del mezzo.