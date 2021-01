Ultim’ora. Giovane donna cade in una scarpata

Capua. Poco fa in via Giardini una ragazza di 23 anni, mentre stava passeggiando, per recuperare oggetti personali caduti è scivolata in una scarpata di circa 7/8 metri. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco che si sono calati con delle corde ed una scala per prendere la malcapitata. Solo un forte spavento per fortuna per la ragazza. Sono state le sue urla che hanno attirato l’ attenzione dei passanti che hanno chiamato i soccorsi. Sul posto, oltre i vigili del fuoco, il 118 e la polizia municipale.