Ultim’ora. Grave incidente. Le foto e i video

Maddaloni. Incidente appena avvenuto nella solita località giardinetti, teatro di pericolosi incidenti quasi quotidiani. Questa volta di essere coinvolte due auto: una Fiat Panda che proveniva da Valle di Maddaloni e un Opel di colore nero che proveniva da Santa Maria Vico. Secondo testimoni l’Opel avrebbe centrato in pieno la Panda facendola finire fuori strada dopo una serie di capriole. L’auto infatti è completamente distrutta. In entrambe le auto c’era una donna al volante. La donna alla guida della Panda sembra sia sicuramente sotto choc e probabilmente ferita. Si attende l’arrivo dei sanitari del 118 per i soccorsi. A quanto pare causa dell’incidente l’alta velocità.

IMG_4319