Caserta. E’ di pochi minuti fa la notizia di un grave incidente su Viale Carlo III all’ altezza dell’ uscita San Marco Evangelista.

Tre auto , per cause ancora in fase di accertamento , si sono scontrate . Sul posto in questo momento e’ giunta la Polizia Municipale che sta ricostruendo la dinamica dei fatti. Nel frattempo si attende L’ arrivo dell’ ambulanza .

Una delle tre auto coinvolte nel sinistro, una Punto di colore nero , e’ rimasta letteralmente distrutta in seguito all incidente.