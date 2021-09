Ultim’ora . Grave incidente. Uomo incastrato nell’auto

Maddaloni. Pochi minuti fa un grave incidente è avvenuto a Maddaloni all’incrocio di via Campolongo, un incrocio il cui semaforo è da mesi fuori uso. Un’auto ed una moto si sono scontrate violentemente. Le 2 persone che viaggiavano in moto sono ferite e sono già state soccorse dal 118. L’uomo che guidava l’auto è rimasto incastrato nell’ abitacolo. Con lui

ci sono altri due passeggeri. L’auto si è incastrata nel muretto di recinzione del supermercato e potrà essere liberato solo dai vigili del fuoco che stanno per arrivare.