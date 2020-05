Ultim’ora. Grossa operazione dei carabinieri a Maddaloni

Operazione Santa Rita si potrebbe definire quella che è in pieno svolgimento stasera in via Ponte Carolino zona orologio . Oggi questa strada è al centro delle cronache. Prima il crollo ora i Carabinieri. E non una sola pattuglia . Ma 3 auto, moto, agenti in borghese ed unità cinofile che da qualche ora stanno pattugliando la zona, effettuando i controlli e le perquisizioni a persone e abitazioni. Le motivazioni non sono ancora note. Potrebbe trattarsi di droga, viste anche le recenti operazioni in città. Per saperlo e per gli eventuali sviluppi ci tocca aspettare. Intanto L’ operazione é ancora in corso.