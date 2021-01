Ultim’ora . Il coordinamento cittadino del Pd vuole un Carlo Marino bis

Caserta . Si e’ da poco conclusa una riunione del coordinamento cittadino del pd, Su 15 presenti , 14 hanno votato per dare un mandato al segretario cittadino a rappresentare domani sul tavolo della coalizione del centro sinistra , la volontà di continuare questa esperienza amministrativa , allargata a tutto il centro sinistra e al civismo che già ha governato e a chi vorrà lavorare per una piattaforma programmatica che lavori per completare il lavoro avviato .

Tutti d’ accordo quindi con la proposta di continuare con l’attuale sindaco Carlo Marino tranne uno solo il quale ha riferito , senza spiegare la motivazione né tantomeno la posizione politica, che anche altri non erano d’ accordo . D’ altronde questa non e’ una novità’ basta pensare che alle elezioni amministrative del 2016 ci fu un gruppo del Partito Democratico che non voto’ il Sindaco del Pd preferendo un voto disgiunto . Quella scelta poi si rivelò’ perdente .