Ultim’ora. Imbocca la variante contromano e si scontra con un’auto

Maddaloni- L’incidente è avvenuto pochi minuti da a Maddaloni all’imbocco della variante che conduce a Santa Maria C.V. Fortunatamente non ci sono feriti. Questa la notizia positiva poiché vista la dinamica lo scontro poteva fare molti più danni. Invece ad essere danneggiate solo le 2 auto coinvolte.

Inutile precisare di chi sia la responsabilità del tamponamento. Il conducente della FIAT PUNTO celeste ha imboccato contromano la variante e sulla rampa di uscita per tutti ( per lui di ingresso) si è scontrato con l’auto percorreva la rampa nella giusta direzione.