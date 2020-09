Ultim’ora . Incendio in via Falcone .

Caserta. Un’ incendio improvviso si e’ divulgato in via Falcone . Le cause sono ancora in fase di accertamento .

Tutto sembra partito dallo spazio di terreno che fiancheggia proprio il Rione Falcone . Le persone sono praticamente barricate in casa . Sul posto i Vigili del Fuoco che stanno cercando di domare l’incendio.

La situazione sembra abbastanza seria in quando L’ aria e’ diventata irrespirabile e secondo le prime informazioni le fiamme hanno coinvolto anche alcune automobili parcheggiate nei pressi del terreno