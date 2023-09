Ultim’ora. Incendio nei pressi di un distributore di benzina,evitato il peggio.

Caserta. Sfiorata la tragedia ieri sera intorno alle ore 22 in via Pira dove solo grazie ad una segnalazione di un residente, al pronto intervento dei Carabinieri della vicina stazione di Caserta e dei Vigili del Fuoco si è’ evitato il peggio .

Stiamo parlando di un incendio che improvvisamente si e’divulgato proprio in via Pira nei pressi del distributore IP.Secondo la prima ricostruzione dei fatti sembra che il tutto sia stato causato dallo scoppio di un fornellino di proprietà’ di un uomo di origine straniera e senza fissa dimora che da tempo vive proprio nei pressi del distributore.

I militari dell’arma e i Vigili del Fuoco hanno lavorato ininterrottamente fino all’ una di notte per mettere in sicurezza L’ intera zona e per evitare il peggio a tutti i residenti di Via Piri e zone limitrofe.