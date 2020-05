Ultim’ora: incidente a Maddaloni. Le foto

Lo scenario è quello di sempre. L’ anomalo multiplo soprannominato dei giardinetti che è teatro da sempre di incidenti di ogni gravità. Questa volta per fortuna non ci sono feriti. Le auto coinvolte sono 2 Fiat Punto, una di colore grigio è una nera. La prima presenta danni alla fiancata sinistra anteriore. La seconda è finita, probabilmente per l’urto, contro i tabelloni pubblicitari. Le auto andavano in direzione Santa Maria a Vico. Sul posto l’ACI per trasportare una delle autovetture e la polizia Municipale per accertare le dinamiche e le responsabilità. Il sabato sera è solo iniziato.