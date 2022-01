Ultim’ora. Incidente ai Ponti della Valle

Maddaloni/Valle di Maddaloni. Ennesimo incidente su via Ponti della Valle. ormai capita quasi di scriverne quotidianamente. Questa volta però l’incidente non è stato causato da uno scontro tra vetture. Secondo le prime testimonianze giunteci da automobilisti di passaggio pare che si sia sganciato il carrello posteriore di un automezzo che avrebbe colpito l’auto che procedeva dietro di lui. Al momento si procede a senso alternato sulla carreggiata rimasta libera.Sul posto già gli agenti della polizia municipale e 2 ambulanze per soccorrere i passeggeri.

Al momento non abbiamo ancora certezza di eventuali feriti né della gravità.

Sul posto stanno giungendo anche i carroattrezzi per la rimozione dei veicoli coinvolti.