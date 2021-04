Maddaloni. La giornata inizia con un incidente in pieno centro a Maddaloni. Non è uno scherzo da pesce d’aprile ma un bel danno ai sue automobilisti che si sono scontrati alle 8.30 nei pressi della banca di credito popolare

La FIAT Punto di colore scuro che scendeva da via Capillo ha tamponato una MINI BIANCA che percorreva via San Francesco d’Assisi. Un forte urto che ha fatto sobbalzare i passanti e i commercianti dei dintorni. Danni alle auto ma nessun ferito, per fortuna.