Caserta. Attimi di paura per i residenti di via Roma . Un forte rumore ha rotto il silenzio di una serata tranquilla come quelle solite degli ultimi tempi.

Si e’ trattato di un incidente fra due auto che si sono scontrate per motivi ancora in fase di accertamento.

Sembra che non ci sono feriti anche se le due auto hanno riportato danni molto rilevanti.