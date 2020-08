La solita strada. ex sp 335 dei Ponti della Valle, ancora un incidente. Siamo all’altezza del ponte del cimitero di Maddaloni, in direzione Maddaloni. La motrice del camion è andata a finire nella cunetta destra, probabilmente a causa dell’asfalto bagnato. Ora stanno cercando di tirarla fuori. Servirà una gru e almeno un’ora di lavoro. Sul posto la Polizia Municipale e i carabinieri. Pare, per fortuna non ci siano feriti. E l’ANAS resta a guardare.