Ultim’ora . Incidente sul Viale Carlo III . Sul posto prontamente sono intervenuti i Carabinieri

Caserta. Un Grave incidente stradale e’ avvenuto un’ ora fa sul viale Carlo III uscita laminazione sottile zona industriale di San Marco Evangelista.

Due auto , per cause ancora in fase di accertamento , Si sono scontrate . Si tratta di una Peugeot è una Fiat Tipo Bianca.

Ad avere la peggio una giovane donna che è’ stata trasportata all’ Ospedale di Caserta.

Sul posto e’ immediatamente intervenuta una pattuglia dei Carabinieri della Stazione di Caserta che proprio in questi minuti stanno ricostruendo le dinamiche dell’ incidente .