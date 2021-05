Ultim’ora. Incidente sulla statale

Maddaloni. Traffico paralizzato e una fila lunghissima di auto bloccata in questo momento sulla strada statale che da Maddaloni porta all’imbocco della superstrada.

Si è appena verificato un incidente nei pressi delle rotonda di via Ficucella. Le auto coinvolte sono due, tra cui una Lancia Y grigia che ha, a causa dell’urto, è letteralmente sobbalzata ed ha subito un bel danno nella parte anteriore.

Pare ci siano anche feriti, ma al momento non abbiamo certezza della gravità e del numero.

Il traffico è tuttora bloccato in direzione Caserta.