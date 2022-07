Ultim’ora: incontro tra l’agente di Koulibaly e la Juve. Intesa vicina

Di Pietro Marzano

Incredibile quanto appreso nelle ultime ore. Kalidou Koulibaly, difensore centrale classe 91 del Napoli, é nel mirino della Juventus, rivale storica della societá partenopea.

Nel pomeriggio a Milano c’é stato l’incontro tra la dirigenza juventina e l’agente del giocatore, che ha un contratto con il Napoli soltanto per un altro anno sino a giugno del 2023, quando infatti si svincolerà a zero euro.

Pertanto il club torinese cerca di trovare l’intesa tra le parti per portare il difensore, valutato attualmente 40 milioni,a vestire la maglia bianconera.

Dunque é un fulmine a ciel sereno in casa Napoli che dopo l’addio di Insigne e la probabile cessione di Mertens, vede sfumare anche la permanenza del difensore senegalese.