Foto di Fanpage

Ora e’ ufficiale , almeno per la prossima settimana la Campania resterà’ zona gialla . La decisione e’ stata presa dall’Istituto superiore di Sanità’

Nonostante, l’alto numero di nuovi casi registrati in settimana circa 11 ‘mila , Secondo in Italia solo alla Lombardia. , e’ stato scongiurato il pericolo di tornare in zona arancione .



Intanto la Campania ieri, giovedì 6 maggio , e’ stata la regione dove sono state somministrato più vaccino 1300 ogni 100mila abitanti.