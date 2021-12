Ultim’ora. La polizia ferma i ladri mentre stavano per derubare un’abitazione

Maddaloni. La sacralità della notte di Natale L’hanno fermato i ladri di appartamento che avevano individuato una casa la svaligiare a Maddaloni in via Carmignano. Secondo le informazioni pervenuteci da alcuni vicini, tre uomini si trovavano all’interno di un’auto nei pressi dell’abitazione ed erano in procinto di attuare il colpo. Prontamente fermati dalla polizia di pattuglia, Che riuscita a sventare il colpo. Pare che uno dei ladri sia stato fermato mentre gli altri due sono riusciti a scappare.