Ultim’ora. La vergogna di via de Carlucci

Nella giornata di ieri avevamo scritto della rimozione di tutti gli ingombranti da via dei Carlucci. Gli ingombranti che puntualmente ci venivano segnalati dei residenti e dei quali noi stessi avevamo fatto segnalazione negli anni attraverso la nostra testata. Questa mattina è proprio il primo cittadino Andrea De Filippo a segnalarci, con grande tristezza e sconforto, la situazione di via dei Carlucci. A distanza di neanche 24 ore si ripresentano gli ingombranti sui marciapiedi della strada di questo quartiere. Come se ieri nulla fosse stato fatto. Lavoro vano. Una tela di Penelope. Una storia che si ripete uguale ogni volta, da mesi ? Chi agisce? E perché? Ogni commento sarebbe superfluo. La foto parla da sola. Il sindaco amareggiato ed arrabbiato ha dichiarato che non li rimuoverà.