Ultim’ora. Lascia questa terra l’on. Cuscunà

Caserta. Lutto a Caserta e nel mondo politico. É venuto a mancare nel pomeriggio di oggi, dopo una lunga malattia, l’on. Niccolò Antonio Cuscunà, professore e uomo politico di lungo corso nel Movimento Sociale prima e in Alleanza Nazionale poi. Consigliere comunale del capoluogo e due volte deputato della Repubblica. Docente di materie artistiche aveva insegnato anche a Maddaloni nel prestigioso istituto “De Nicola” e a Cervino nell’ultimo periodo della sua carriera prima di andare in pensione. Avrebbe compiuto 70 anni quest’anno.

Tra i primi a ricordarlo affranto e commosso il cav. Gioacchino Di Lillo:” Oggi è un giorno molto triste. La scomparsa dell’amico Cuscunà lascia un grande vuoto culturale ed umano. Tanto ha fatto per il nostro territorio. Uomini come lui hanno dato un contributo fondamentale per lo sviluppo della nostra provincia. Ci mancherà molto.”

L’onorevole si è spento in ospedale a seguito di una malattia. Ai familiari il più sentito cordoglio per la perdita del loro caro.