Ultim’ora. Le foto. Cadono calcinacci. Ferito il direttore della banca

Attimi di paura in pieno centro a Maddaloni pochi minuti fa. Nella centralissima via San Francesco d’Assisi, proprio sul palazzo che sovrasta una delle banche più frequentate della città, sono caduti dei calcinacci dal sesto piano. Ferito il direttore della banca BNL di via Capillo che transitava in quel momento sul marciapiede. Si è reso necessario portarlo in ospedale perché, colpito alla testa e sanguinante.

Il marciapiede è stato subito recintato per evitare passaggi di pedoni. Sul posto la locale polizia municipale, i carabinieri vigili del fuoco che stanno mettendo in sicurezza il cornicione del palazzo interessato. I primi effetti del forte vento preannunciato dall’allerta meteo la giornata di oggi si stanno già facendo sentire.