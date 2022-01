Ultim’ora. L’inps ” lascia fuori tutti gi utenti”

Caserta. Continuano ad arrivare alla nostra redazione segnalazioni riguardo il sito del’ INPS www.inps.it. Secondo cio’ che ci è stato raccontato sembra che il sito sia bloccato da alcune ore e che non risulta accessibile agli utenti. La problematica non la conosciamo , potrebbe trattarsi di un blocco al server , ma sappiamo che in questo periodo , piu’ che mai , è indispensabile che almeno questa tipologia di sito funzioni in modo impeccabile anche perchè pensare di andare presso gli uffici in presenza è quasi impossibile.

Speriamo che il nostro articolo -denuncia arrivi in tempo celere a chi preposto e il sito ritorni a funzionare normalmente.