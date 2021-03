Ultim’ora. Maddaloni è in zona rossa

Maddaloni. La comunicazione dell’ASL è appena stata resa nota. In base all’andamento dei contagi nell’ultima settimana 22-28 febbraio, ben 27 dei 104 comuni della provincia di Caserta sono stati dichiarati in zona rossa.

Il report dell’ultima settimana infatti è stata una continua ascesa:

21 febbraio-202 contagi

22 febbraio-214 contagi

23 febbraio-224 contagi

24 febbraio-230 contagi

25 febbraio-221 contagi

26 febbraio-232 contagi

27 febbraio-244 contagi

28 febbraio-254 contagi

01 marzo -264 contagi

Notizia di ieri sera anche il primo cittadini Andrea De Filippo tra i contagiati. Mentre scriviamo il dato odierno non è stato ancora aggiornato.

Ciò comporterà misure di restrizione che prevedranno chiusure degli esercizio non essenziali e riduzione orarie a vari livelli di altre attività. Oltre a Maddaloni ci sono Valle di Maddaloni, Arienzo, Santa Maria Capua Vetere, San Felice a Cancello e San Marco evangelista che sono immediatamente limitrofi alla città calatina. Il capoluogo è escluso per ora dalla lista rossa.