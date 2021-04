(Ultim’ora) Marcianise, Proseguono con ordine e regolarità le vaccinazioni

Marcianise– Proseguono con regolarità le vaccinazioni per gli over 60 presso il Presidio Ospedaliero di Marcianise. All’entrata i prenotati attraverso la piattaforma dedicata sono chiamati rispettando l’orario di prenotazione. Almeno fino al turno delle 16:10 non sono state registrate problematiche anche grazie all’ausilio della polizia municipale e all Croce rossa.