Maddaloni . E’ accaduto pochi minuti fa in Via Santa Lucia – direzione Cancello .Una moto ,per dinamiche ancora in fase di accertamento , e’ precipitata in un fosso.

Il traffico e’ paralizzato e non si capisce ancora se la caduta sia avvenuta in seguito ad un incidente oppure la moto e’ sbandata senza impatto con nessuna auto.

Sul posto Vigili del Fuoco e uomini del 118 , Le due persone a bordo della motocicletta non sembrano essere in pericolo di vita.