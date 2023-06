Ultim’ora. Muore nel suo forno noto panettiere

Maddaloni – Una città sconvolta ed attonita ha appreso della morte sul lavoro di un noto panettiere del centro. Domenico Del Monaco, 51 anni, stava lavorando quando una scarica di corrente lo ha tramortito mentre utilizzava il forno nel suo panificio. I soccorsi del 118 non sono serviti a rianimarlo. I Del Monaco sono una famiglia storica di panificatori molto noti in città.

La morte dell’uomo, accaduta intorno alle 20.00, ha lasciato tutti increduli ed arrabbiati per una morte tanto improvvisa quanto ingiusta. Successivamente si potrà stabilire cosa ha causato il corto circuito. Sul luogo del decesso, si stanno recando per gli accertamenti di rito, il magistrato di turno e l’ispettore Tagliafierro del commissariato di Maddaloni a cui sono affidate le indagini. Sul posto intanto la pattuglia della Polizia di Maddaloni e una volante dei Carabinieri, circondati dai cittadini increduli e sconvolti intorno all’ambulanza che sta per andare via. Le nostre condoglianze alla famiglia per questa perdita dolorosissima.