ULTIM’ORA, Napoli – Uomo spara dal balcone e poi si barrica in casa: polizia sul posto

Come riferisce l’ANSA, un uomo di 45 anni ha sparato colpi di arma da fuoco dal balcone della sua abitazione per poi barricarsi all’interno di essa. È ciò che è appena accaduto a San Giovanni a Teduccio, in via Raffaele Testa. Secondo quanto riportato da Teleclub Italia, l’uomo avrebbe ucciso sua moglie, dato ancora da confermare, poiché da stamane è ancora in corso una trattativa con la Polizia, che non è ancora riuscita ad entrare all’interno dell’abitazione.

Sul posto sono prontamente intervenute le forze dell’ordine, che hanno chiuso la zona al traffico e ai pedoni.

L’uomo è un’ex guardia giurata, che aveva perso il posto di lavoro in seguito al tentativo di furto della sua pistola.