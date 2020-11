Ultim’ora. New Radio Network sospende temporaneamente la programmazione

A partire da oggi e per qualche giorno, New Radio Network sospenderà tutte le sue trasmissioni sia in Fm che in streaming. La causa di questa sospensione non è il coronavirus ma un altro tipo di virus: infatti la radio è stata oggetto di un attacco esterno da parte di ignoti. I tecnici stanno già lavorando per ripristinare il tutto nel più breve tempo possibile. Vi aggiorneremo appena sarà di nuovo in onda.

Intanto la radio vi terrà comunque compagnia con tanta buona musica, in attesa di riprendere le trasmissioni.

Il direttore e tutto lo staff si scusano con i radioascoltatori per i disagi che si sono avuti nella giornata di oggi che si avranno per i prossimi giorni.