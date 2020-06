Ultim’ora: nuovo ricovero all’ospedale covid di Maddaloni

Un uomo di nazionalità bulgara, di circa 40 anni è stato ricoverato stamattina all’ospedale covid di Maddaloni, in quanto positivo al coronavirus.

L’ uomo, proveniente da Mondragone è già precedentemente ricoverato all’ospedale di Sessa Aurunca, è stato ricoverato nel reparto di terapia Sub intensiva. Ha la polmonite ma non è grave. Si attende di sapere se la compagna dell’uomo, che ha partorito da poco, sia anch’essa positiva.

Un nuovo caso quindi, a dimostrazione che la guardia non va mai abbassata del tutto. I contagi si verificano ancora . Non siamo ancora covid free.