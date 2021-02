Aversa. E’ di pochi minuti fa la notizia della morte di un uomo nei pressi dell’ Arco dell’ Annunziata di Via Roma. Secondo la prima ricostruzione dei fatti , la persona in questione sarebbe deceduto in seguito ad un malore.

Si tratta di un clochard che abitualmente frequenta quella zona . L’ allarme , dato da alcuni passanti ,e’ risultato essere inutile . Gli uomini del 118 infatti arrivati sul posto non hanno potuto fare altro che costatarne la morte.